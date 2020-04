''Le Concert égoïste'' de Claude Nougaro : une archive de 1976

"Si je veux parler musique, c’est à mes parents que je me réfère et à l’inestimable trésor qu’ils m’ont donné, celui de l’opéra italien, puisque mon père était un « baryton Verdi » …Il chantait Iago d’une façon inoubliable…/...Dès ma plus tendre enfance j’ai été entraîné dans les coulisses de l'opéra où mon père me serrait sur le poitrail de Lohengrin..."