''Le Concert égoïste'' de Claude Nougaro : une archive de 1976

"Si je veux parler musique, c’est à mes parents que je me réfère et à l’inestimable trésor qu’ils m’ont donné, celui de l’opéra italien, puisque mon père était un « baryton Verdi »…Il chantait Iago d’une façon inoubliable…/...Dès ma plus tendre enfance j’ai été entraîné dans les coulisses de l'opéra où mon père me serrait sur le poitrail de Lohengrin..."

Programmation musicale

( Disques vinyles 33 tours)

Claude Nougaro

Toulouse

Giuseppe Verdi

Otello, Acte II, scène 1 et 2

Dietrich Fischer-Dieskau, Iago

Piero de Palma, Cassio

Orchestre New Philharmonia de Londres, dir. Sir John Barbirolli

Giacomo Puccini

La Bohème : Si, mi chiamano Mimi

Maria Callas : Mimi

Orcestre de la Scala de Milan, dir. Antonino Voto

Gabriel Fauré

Les Roses d’Ispahan

Camille Maurane, baryton

Pierre Maillard-Verger, piano

Henri Duparc

L’Invitation au voyage

Bernard Kruysen, baryton

Noël Lee, piano

Louis Armstrong

Nobody knows the trouble I’ve seen

Billie Holiday

God bless the child

Edith Piaf

L’Hymne à l’amour

Claude Nougaro

La chanson du maçon

Serge Rachmaninov

Concerto n°4 : Largo

Arturo Benedetti-Michelangeli, piano

Orchestre Philharmonia, dir.Ettore Gracis

Actualité

, © France 3 Occitanie

Le 9 septembre 2019, le jour même où Claude Nougaro aurait fêté ses 90 ans, sera inaugurée à Toulouse la Maison Nougaro, à l'initiative de la fille aînée du chanteur, Cécile Nougaro :

Maison Nougaro

Ponts Jumeaux Péniche Sanctanox

31200, Toulouse

Du Jeudi au Dimanche de 14h30 à 23h30

(ouvert au public à partir du 12 septembre 2019)