Archive ! "Le Concert égoïste" de Bernard Pivot par Claude Maupomé en 1977 (2/2)

Au programme de cette deuxième partie d'émission du 12/06/1977 : jazz, Brassens, Beatles, Montand et Mahler, une réflexion sur les musiques que l’on entend trop partout (les Albinoni dans les ascenseurs), et la réédition de son livre écrit à 20 ans : “l’Amour en Vogue”.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Il s’agit aujourd’hui de la deuxième partie de l’émission “concert égoïste” du 12 juin 1977 qui avait réuni autour du micro la productrice de France Musique Claude Maupomé et Bernard Pivot. Durant la première heure, il avait expliqué son choix de Rachmaninov pour le générique de son émission Apostrophes : il voulait un reflet de l’atmosphère du plateau de son émission culturelle, 25 secondes de piano qui montre qu’il s’agit d’une émission enjouée mais réfléchie, et intelligente sans être calme. Il avait également exposé sa philosophie sur le lien entre découverte et consommation, tout en commentant les extraits musicaux qu’il avait apporté : Beethoven, Bellini, Trénet ou encore Glenn Miller.

