Le Concert égoïste d'Agnès Varda : Une archive de 1977 (2ème partie)

Suite de l'entretien que Claude Maupomé avait enregistré avec Agnès Varda en 1977. La cinéaste évoquait sa fascination pour Vivaldi et les musiciens vénitiens, la musique de ses films et la nature de son engagement féministe…

« Je ne suis pas que féministe, être féministe c’est très ouvert…Il y avait très peu femmes cinéastes, j’ai été parfaitement acceptée, et reconnue comme cinéaste à part entière. Depuis que d’autres femmes s’expriment et accèdent enfin à l’écriture de scénarios, à la mise en scène et à la réalisation, ça gêne de plus en plus…cette expression va être chaotique et va suivre tous les désordres et les charmes de la décolonisation »

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Concerto en mi mineur pour basson, cordes et clavecin

Maurice Allard, basson

I solisti Veniti, dir. Claudio Scimone

Agnès Varda /François Wertheimer

La femme bulle

Valérie Mairesse et Orchidée, chant

(BO du film « L’une chante, l’autre pas » réal. Agnès Varda 1977)

Claudio Monteverdi

Le combat de Tancrède

Chœur et Orchestre de la Societa Cameristica di Lugano, dir. Edwin Loehrer

Barbara

Nantes

Musique traditionnelle cubaine

El Chisme de la Cuchara

Henry Purcell

Come ye sons of art : Sound the trumpet

Alfred Deller et John Whitworth, contre-ténors

Ensemble orchestral de l’Oiseau Lyre, dir. Anthony Lewis

Complément de programme :

Joanna Bruzdowicz

Variation la vita

(BO du film « Sans toit, ni loi » réal. Agnès Varda 1985)