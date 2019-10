Le champ de la méditation, par Nadia Boulanger : Une archive de 1974

"Je voudrais que chacun écoute seulement ce qui est en lui de meilleur et qu’il entende, s’il aime la musique, que la musique lui parle un langage suprême …"Nadia Boulanger

En 1974, France Musique avait confié à Nadia Boulanger le soin de présenter cinq émissions de la série « Que savons-nous de ? ». L’intention de Nadia Boulanger était d’amener le plus grand nombre de gens possibles à éprouver du bonheur à écouter des chefs d’œuvres sans se soucier de la technique :

« Je voudrais que chacun écoute seulement ce qui est en lui de meilleur et qu’il entende, s’il aime la musique, que la musique lui parle un langage suprême …Ecouter de la musique doit être une source de bonheur, pas d’application, pas de théorie, mais d’abord une source de bonheur, je voudrais que nous réussissions à ne rien faire de technique dans ce que nous allons dire…Osez aimer quelque chose, osez ne pas aimer quelque chose, et essayez de pénétrer dans cette région de vous-même assez oubliée aujourd’hui où l’on rencontre la paix et la contemplation ». Le titre donné à cette série, Le champ de la méditation, correspond à la nature des œuvres choisies, parmi lesquelles figuraient des mélodies de Fauré, enregistrées par Udo Reineman et Narcis Bonet tout spécialement pour l’occasion.

Ces émissions ont été enregistrées le 22 avril 1974, rue Ballu, au domicile de Nadia Boulanger, avec la complicité du pianiste Edmond Rosenfeld, qui avait co-produit ces émissions.

Programmation musicale

J-S Bach

Cantate BWVa70:Wachet! betet! betet! wachet!

Chorale Heinrich Schutz

Ensemble instrumental de Heilbronn, dir. Fritz werner

John Dowland

Seven tears

Quintette de violes de la Schola Cantorum Basiliensis

Gabriel Fauré

Mirages op. 113 : Danseuse (texte Renée de Brimont)

Udo Reinemann, baryton

Narcis Bonet, piano

(Enreg chez Nadia Boulanger 1974)

Gabriel Fauré

La chanson d'Eve op. 95 :

Veilles-tu ma senteur de soleil

Crépuscule

O mort, poussière d’étoiles

(Textes Charles van Lerberghe)

Udo Reinemann, baryton

Narcis Bonet, piano

(Enreg chez Nadia Boulanger 1974)

Gabriel Fauré

3 Mélodies op. 7 : Après un rêve

Udo Reinemann, baryton

Narcis Bonet, piano

(Enreg chez Nadia Boulanger 1974)

W.A Mozart

Quatuor en do Maj K 465

Quartetto Italiano

Igor Stravinsky

Capriccio

Igor Stravinsky, piano

Orchestre des Concerts Straram, dir. Ernest Ansermet

W.A Mozart

Quintette en sol mineur K 516 : Adagio

Quatuor de Budapest et Walter Trampler, alto