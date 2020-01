Le Carnegie Hall de New-York : Une archive de 1992 (4ème partie)

La première fois que j’ai chanté sur la scène du Carnegie Hall c’était en 1963, depuis lors, le fait de monter sur cette scène, c’est un rêve qui se réalise…Depuis que Gershwin y a joué en 1925, la musique pop et la musique classique ont pu vivre côte à côte faisant ensemble l’histoire musicale des Etats-Unis…Frank Sinatra

Programmation musicale

Charles Ives

They are there

American Symphony Orchestra, dir. Leopold Stokowski

Ludwig van Beethoven

Sonate n°3 en Ut Maj op 2 : Scherzo

Sviatoslav Richter, piano

Carnegie Hall 1960

Arthur Schwartz / Howard Dietz

That'sentertainment

Judy Garland, chant

Carnegie Hall 1961

Harold Arlen / Johnny Mercer

Come rain or come shine

Judy Garland, chant

Gioachino Rossini

Le siège de Corinthe (ext)

Marilyn Horne, mezzo-soprano

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, dir. Thomas Schippers

Sony Rollins

Oleo

Miles Davis, trompette

Ensemble dir. par Bill Evans

Carnegie Hall 1961

Ludwig van Beethoven

Léonore III ouverture

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Otto Harbach / Irving Caesar / Vincent Youmans

I want to be happy

Lena Horne, chant

Louiguy / Edith Piaf

La vie en rose

Joséphine Baker, chant

The Beatles

A hard day’s night

1964 à Carnegie Hall

Aaron Copland

Concerto pour piano

Copland Aaron, piano

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein



Avec les témoignages de Judy Garland, Marylin Horne, Frank Sinatra, Lionel Rudko et la voix parlé du comédien Jean Bollery

