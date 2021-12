"La Voix de l'Amérique", concert de big band (présenté en anglais par Willis Conover, 1963)

Glenn Gray et son orchestre reprennent les thèmes "génériques" des grands big bands des années 40, 50 et 60 : Artie Shaw, Glenn Miller, Benny Goodman ou encore Woody Herman. Bonne écoute !

Etats-Unis, 1963.

A cette époque, le programme Voice of America (qui existe encore) envoyait en France des bandes avec des émissions, des concerts et des informations pour présenter la société américaine avec ses modes de pensées et ses institutions. L’institution en question dans le Trésor d’aujourd’hui : le jazz. Pendant une heure, nous allons écouter un concert de big band : Glenn Gray et son orchestre reprennent les thèmes "génériques" des grands big bands des années 1940 : Artie Shaw, Glenn Miller, Benny Goodman ou encore Woody Herman. Bonne écoute !

Traduction du script de Willis Conover

“Bonsoir, je suis Willis Conover, dans les studios de la Voix de l’Amérique à Washington DC. Tout de suite : Music USA.”

“Autour du monde. Glen Gray et le Casa Loma orchestra. A la clarinette : Gus Bivona. Tous les grands big bands ont des thèmes emblématiques, comme des génériques, joués au début ou à la fin des concerts pour identifier ces orchestres. Ce soir, nous vous invitons à faire le tour du monde des big bands, grâce à l’orchestre de Glen Gray qui jouera les thèmes de ces grands orchestres. Pouvez-vous deviner de quel orchestre il s’agit ? Abe Most est la clarinette solo, avec Glen Gray et son orchestre, dans ce premier thème.”

“Abe Most clarinette solo avec Glen Gray et le Casa Loma Orchestra, jouaient Nightmare, thème principal de Artie Shaw et son orchestre. Jo Graves joue la trompette. A qui ce thème appartient-il ?”

"CiriBiriBin, le thème emblématique de Harry James et son orchestre, par Jo Graves à la trompette, accompagné par Glen Gray. Abe Most encore à la clarinette, Skeets Herfurt au sax alto, Shorty Sherock à la trompette, dans un autre thème, joué par Glen Gray.”

“Tuxedo Junction, un grand succès de Glen Miller, mais évidemment ce n’était pas le thème emblématique de Glenn Miller. C’était le thème emblématique de Erskine Hawkins et son orchestre, joué par Glenn Gray. Ray Sherman, au piano, pour le thème emblématique d’un orchestre dirigé par un pianiste.”

“Artistry in Rhythm, le thème emblématique de Stan Kenton, par Glen Gray et le Casa Loma Orchestra. Cette émission vous est proposée dans les cadres des programmes du samedi consacrés au big bands. Ce soir : les thèmes emblématiques des grands orchestres. Recréés par Glen Gray et l’orchestre de Casa Loma. Music USA partie 1. La voix de l’Amérique.”

“Blue Flame, thème emblématique de Woody Herman, avec Abe Most encore à la clarinette. Un autre thème emblématique.”

“Quaker City Jazz”, d'après la ville Quaker City, Philadelphia, où feu Jan Savitt et son orchestre avaient atteint la postérité. Des millions d’auditeurs dans le monde entier vont reconnaître le thème emblématique de cet orchestre.”

“Moonlight Serenade, un clin d’oeil de Glen Gray à Glen Miller. Un autre thème emblématique.”

“Leap Frog, le thème emblématique de Les Brown. Un solo de trompette maintenant, par Shorty Sherock, accompagné par Glen Gray et son orchestre.”

“I can’t get started with you, le thème emblématique de Benny Berrigan, avec Shorty Sherock à la trompette. Skeets Herfurt à la clarinette.”

“Let’s Dance, le thème emblématique de Benny Goodman, avec Skeets Herfurt à la clarinette, avec Glen Gray. Maintenant, un solo de trombone par Joe Howard.”

“I’m getting sentimental over you, le thème emblématique de feu Tommy Dorsey et son orchestre. Joe Howard était au trombone. Le dernier hommage aux thèmes emblématiques des grands orchestre, avec skeets herfurt au sax alto.”

"Redskin Rumba, le thème emblématique de Charlie Barnett. Glen Gray joue les thèmes des Grands Big Band. Ici Willis Conover, c’était Music USA partie 1.”