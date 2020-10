L'Opérette c'est la fête, avec Joan Sutherland et Richard Bonynge : Une archive de 1986

Le producteur et critique musical Jacques Rouchouse recevait dans son émission "L'Opérette c'est la fête", le couple légendaire Joan Sutherland et Richard Bonynge. La diva et le maestro australiens évoquaient leur passion pour le chant français, et leur goût commun pour l’opérette...

Joan Sutherland et Richard Bonynge en 1976, © Getty / Jack Mitchell