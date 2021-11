Soirée d'archives Joséphine Baker : 1962 et 1948, entre entretiens et cartes blanches

Soirée d'archives Joséphine Baker aujourd'hui : 1962 ("A la conquête de Paris") et 1948 ("le quart d'heure"). Elle se livre, discute et programme ses musiques préférées.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Avec toute l’équipe nous vous convions à une soirée Joséphine Baker, avec un assemblage d’archives trouvées dans des vieux cartons de l'INA datés des années 1940 et 1960.

“A la conquête de Paris” produit par René Wilmet en 1962

La première archive date de 1962. Joséphine Baker parle d’elle, en protestant gentiment, elle a presque 60 ans, et elle est interrogée par une journaliste que nous n'arrivons malheureusement pas à identifier et qui parvient, avec une poésie un peu surannée, à lui faire parler de sa carrière musicale et théâtrale, de Paris, de ses amours et de sa maternité.

"Un quart d'heure", carte blanche donnée à Joséphine Baker en 1948

Nous allons poursuivre cet hommage à Joséphine Baker, sur France Musique, avec une archive un peu plus ancienne : 1948. Joséphine Baker s’était vu confier plusieurs cartes blanches dans l’émission “un quart d’heure”, une émission de la Radio Diffusion Française. Nous allons en écouter deux. La première émission est datée du 5 novembre 1948, et la seconde du 11 novembre 1948, et c’est elle qui présente ses sélections musicales. Elle est accompagnée par l’orchestre de son tout récent mari, Jo Bouillon. Bonne écoute !