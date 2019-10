"Jeffrey Tate : Racines", une archive de 1988

"Tristan et Isolde est le premier opéra que j’ai vu à Covent Garden vers 13 ou 14 ans, Wagner est peut-être entré dans mes veines sans que je le sache, cette musique est plongée dans mon âme."Jeffrey Tate

Programmation musicale

(Disques vinyles 33 tours)

Maurice Ravel

Sonatine : Mouvement de menuet

Walter Gieseking, piano

J-S Bach

Passion selon st Jean BWV 245 : Sire, Lord and Master

Wandsworth School Boys’ Choir, dir. Russel Burgess

English Chamber Orchestra dir. Benjamin Britten

Richard Wagner

Tristan et Isolde : Acte III (ext)

Ludwig Suthaus, ténor

Diectrich Fiescher-Dieskau, baryton

Rudolf Schock, ténor

Choeur de L'Opéra Royal de Covent Garden

Philharmonia Orchestra,dir. Wilhlem Fürtwangler

L.V Beethoven

Quatuor n°13 si bémol majeur opus 130 : Adagio ma non troppo – Allegro

Quartetto Italiano

W.A Mozart

La Flûte enchantée : Acte I, scène 11

Nicolaï Gedda, ténor

Walter Berry, baryton

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Orchestre Philharmonia, dir. Otto Klemperer

Alban Berg

Lulu : Acte III (extrait)

Teresa Stratas, Soprano

Franz Mazura, Baryton

Yvonne Minton, Mezzo-Soprano

Orchestre du Théâtre National de l’Opéra de Paris, dir. Pierre Boulez

Richard Strauss

Arabella : DaswarsehrgutMandryka

Kiri te Kanawa, soprano

Franz Grundheber, baryton

Orchestre de l’Opéra royal de Covent Garden, dir. Jeffrey Tate

Sammy Fain / Irving Kahal

I’llbe seing you

Billie Holiday, chant

Heywood Eddie and his orchestra