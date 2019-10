"Jeffrey Tate : en liberté", une archive de 1990 (2ème partie)

"J’ai toujours été a toujours été à part, peut-être en raison de mon handicap"Jeffrey Tate

Programmation musicale

EngelbertHumperdinck

Hansel and Gretel : 3ème tableau

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Barbara Bonney, soprano

Eva Lind, soprano

Orchestre symphonique de la radio bavaroise, dir. Jeffrey Tate

Erich Wolfgang Korngold

Die ToteStadt op 12

Pierrots Lied (Acte II Sc 3) Air de Fritz

Hermann Prey, baryton

Orchestre de la radio de Munich, dir. Erich Leinsdorf

Kurt Weil

Surabaya Johnny

Lotte Lenya, chant

Johnny Green

I Cover The Waterfront

Billie Holiday, chant

Noël Coward

A room with a view

The party's over

London Pride

A bar on the piccolo Marina

Jeffrey Tate, piano et chant

(Londres, 1990)