"Jeffrey Tate : en liberté", une archive de 1990 (1ère partie)

"Je suis fasciné par la voix de Kathleen Ferrier et par sa sincérité, j’aurais bien aimé chanter comme ça"Jeffrey Tate

Programmation musicale

(Disques vinyles 33 tours)

Thomas Morley

O mistress mine

Alfred Deller, contre-ténor

Traditionnel

Ma Bonny Lad

Kathleen Ferrier, contralto

Phyllis Spurr, piano

J.S. Bach

JesumeineFreude Motet, BWV 227

Choeur du King's College de Cambridge

Academy of Saint Martin in The Fields, dir. David Willcocks

Franz Schubert

Winterreise op 89 : DasWirtshaus

Peter Pears, tenor

Benjamin Britten, piano

L.V Beethoven

Missa Solemnis : Gloria

Waltraud Maier, mezzo-soprano

English Chamber orchestra dir. Jeffrey Tate

Félix Mendelssohn

Elias (extrait)

José van Dam, baryton-basse

English Chamber orchestra, dir. Jeffrey tate

(Aix en Provence, 1989)

Richard Wagner

Parsifal : Ho visto il figliosulmaterno sen (Acte II) Air Kundry

Maria Callas, soprano

Orchestre de la Rai de Rome, dir. Vittorio Gui