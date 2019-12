Hommage à Rémy Stricker : Une archive de 2011

Mais qu'est-ce que la musique ? Cette question m'a occupé hier au soir pendant des heures avant de m'endormir. C'est une étrange chose que la musique ; je dirais volontiers qu'elle est un miracle. Elle est entre la pensée et le phénomène : comme une médiatrice crépusculaire, elle plane entre l'esprit et la matière, apparentée à tous deux, et pourtant différente de tous deux ; elle est esprit, mais esprit qui a besoin de la mesure du temps : elle est matière, mais matière qui peut se passer de l'espace.

Nous ne savons pas ce qu'elle est...Henri Heine

(Henri Heine,Mais qu'est-ce que la musique ? Actes Sud, 1997, Edition préparée et présentée par Rémy Stricker)

à lire aussi article Décès du musicologue, pédagogue et ancien producteur de radio Rémy Stricker

Programmation musicale

Heitor Villa-Lobos

Viola

Marcel Quilleveré, ténor

Ensemble Erwartung, dir. Bernard Desgraupes

Jean Cras

Polyphème : Interlude

Orchestre philharmonique du Luxembourg, dir. Bramwell Tovey

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu BWV 244 : Und er kamundfandsie aber schlafend

Hugues Cuenod, ténor

Heinz Rehfuss, basse

Orchestre de l'Opéra d'état de Vienne, dir. Hermann Scherchen

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu BWV 244 : O Schmerz

Petre Munteanu, ténor

Orchestre de l'Opéra d'état de Vienne, dir. Hermann Scherchen

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu BWV 244 : Nunist der Herr zurRuhgebracht

Magda Laszlo, soprano

Hilde Rossel-Majdan, contralto

Petre Munteanu, ténor

Richard Standen, basse

Orchestre de l'Opéra d'état de Vienne, dir. Hermann Scherchen

Gustav Mahler

Lieder einesfahrendenGesellen: Die ZweiblauenAugen

Wolfgang Holzmair, baryton

Ryan Russel, piano

Robert Schumann

Sonate n° 1 en fa dièse mineur op.11 : scherzo

Catherine Collard, piano

L.V Beethoven

Sonate n°2 en La Majeur, op.2 n°2 : Rondo

Kun Woo Paik, piano

Théophile Gautier

Le nid de rossignol

Eléonore Hirt, diction

Extrait de Musique mode d’emploi, prod. Rémy Stricker (1986)

Complément de programme :

Robert Schumann

12 études symphoniques op 13 et 5 variations posthumes

Variations n°4 et 5 op posthume - pour piano

Yvonne Lefébure, piano

Solstice SOCD335

Down by the salleygardens

Kathleen Ferrier, contralto

Phyllis Spurr, piano

Decca 433475-2

Bibliographie

Les ouvrages de Rémy Stricker :

En collaboration avec Vincent Frémaux, de la documentation musicale de Radio France

Berlioz dramaturge, Paris, Gallimard, 2003

Le Dernier Beethoven, Paris, Gallimard, 2001

Georges Bizet, Paris, Gallimard, 1999

Franz Schubert : Le naïf et la mort, Paris, Gallimard, 1997

Les Mélodies de Duparc, Paris, Actes Sud, 1996

Franz Liszt : Les ténèbres de la gloire, Paris, Gallimard, 1993

Franz Liszt, lettres d’un bachelier ès musique, Paris, Le Castor astral, 1991

Robert Schumann : Le musicien et la folie, Paris, Gallimard, 1984

Mozart et ses opéras : fiction et vérité, Paris, Gallimard, 1980

La Mélodie et le lied, Paris, PUF, 1975, (Que sais-je n° 412)

_Musique du baroque_, Paris, Gallimard, 1968

La Musique française du Romantisme à nos jours, Paris, La Documentation française, 1966

Le Piano, Paul Locard co-auteur, Paris, PUF, 1966 (Que sais-je)