Henry-Louis de La Grange : Gustav Mahler, comment l'entendez-vous ? : Une archive de 1981 (1ère partie)

Je me demande si l’ambiguïté, ou plus exactement le paradoxe de Mahler n’est pas ce qui me paraît un élément de plus en plus essentiel. C’est un compositeur paradoxal, il a toujours été plus loin que les autres, plus profond, il est celui qui a écrit les œuvres les plus brèves et les plus longues, les plus gigantesques et les plus intimes…