Archive ! Camille Saint-Saëns raconté par son collègue Henri Büsser (1958)

Nous sommes particulièrement fiers de cette archive. Nous avons construit une émission à partir du témoignage d'Henri Büsser au cours d'une longue séance au micro de la RTF en 1958. Durant cette entretien, il consacre une quinzaine de minutes à Camille Saint-Saëns qu'il a bien connu.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique !

Toute l’équipe et moi-même sommes très fiers du Trésor du jour. Nous sommes en 1958, et une équipe de la RTF a décidé de placer devant ses micros une figure de la musique des XIXe et XXe siècles : Henri Büsser. Pourquoi Henri Büsser ? Etant né en 1872, et étant chef d’orchestre et compositeur, il a connu tout le monde : il fréquentait aussi bien Gounod, que Proust, Reynaldo Hahn et Maurice Ravel. Il se fait même gronder par Camille Saint-Saëns pour une mauvaise interprétation de Samson et Dalila (interprétation qui n’était même pas de son fait).

Durant cette longue séance au micro de la RTF, Henri Büsser consacre justement un quart d’heure à Camille Saint-Saëns. Avec la réalisatrice de l’émission Béatrice Trichet, nous avons intercalé au sein de l’entretien concernant Camille Saint-Saëns des passages musicaux idoines créant ainsi, 63 ans plus tard, une émission en coproduction RTF - France Musique, une émission absolument inédite ! Bonne écoute !