2 archives Gilbert Bécaud - 1955 & 1956 - "La parole est à la nuit" et "Gilbert Bécaud vs Charles Trénet"

2 archives avec Gilbert Bécaud en 1955 et 1956 : "La parole est à la nuit", entretien enrobé dans un scénario d'anticipation complètement absurde se passant en l'an 5000, et "Ping Pong", émission durant laquelle Charles Trénet et Gilbert Bécaud se livrent à un duel d'échanges de chansons.

Charles Trénet et Gilbert Bécaud, © Getty / James Andanson