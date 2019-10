Etienne Vatelot, l'âme musicale d'un luthier : Une archive de 1981 (2ème partie)

"Chaque instrumentiste avec sa façon de jouer imprime à son instrument un peu de lui-même"Etienne Vatelot

Parmi les nombreux artistes qu’Etienne Vatelot a côtoyés et aimés, il y a le violoniste David Oïstrakh. Il témoigne de leur collaboration artistique :

"David Oïstrakh avait un bras droit tout à fait étonnant, d’une précision extrême, il demandait avant tout la transparence de l’instrument, c’est-à-dire l’émission la plus rapide possible… Il se chargeait de faire porter le violon dans la salle, on avait l’impression qu’il avait une sonorité monumentale, ce n’est pas vrai, il avait une sonorité normale mais la précision de son bras gauche et de son bras droit lui donnait cette extrême portée de son. On montait son violon en fonction de cette transparence."

Programmation musicale

(Disques vinyles 33 T)

Serge Prokofiev

Sonate n°1 en fa min op 80 : Andante

David Oïstrakh, violon

Frida Bauer, piano

Anton Dvorak

Concerto n°2 en si min op 104 : Adagio

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Herbert von Karajan

Mikhaïl Glinka

K nej (Pour elle)

Galina Vishnevskaya, soprano

Mstislav Rostropovitch, piano

W.A Mozart

Concerto en Si Bémol Maj n°27 K 595 : allegro

Daniel Barenboïm piano et direction

English chamber orchestra

Niccolo Paganini

Perpetuela

Salvatore Accardo, violon