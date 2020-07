Entretiens avec Marguerite Long : Une archive de 1954 (2ème partie)

Quand Aldo Ciccolini s’est présenté au concours en 1949, il était totalement inconnu, c’était un petit jeune homme avec son petit veston de velours noir qui était charmant et qui ne disait pas un mot de français. Il est sorti triomphant avec son prix, et huit jours après, il donnait un concert à la Salle Gaveau, il y avait tout Paris. Là, j’ai été vraiment récompensée de la peine donnée par le concours, parce le but était atteint.