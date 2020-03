Entretien avec Nikita Magaloff : Une archive de 1985 (2ème partie)

Suite de l’entretien que Pierre Babin avait enregistré avec le grand pianiste et pédagogue Nikita Magaloff en juin 1985. Le pianiste évoquait ses règles d’or de l’interprétation et les compositeurs de son répertoire comme Frédéric Chopin dont il fut un remarquable interprète...

Mon but a toujours été de chercher à respecter ce que le compositeur voulait, c’est capital

"Quand un compositeur écrit sa musique, il n’écrit pas seulement les notes, il entend l’interprétation, il donne des indications…Mon but a toujours été de chercher à respecter ce que le compositeur voulait, c’est capital. Un bon interprète devrait chercher à reconstituer la volonté d’un compositeur et doit décider d’une voie personnelle à suivre. Chopin, c’est pour moi le compositeur le plus maltraité, on ne le respecte pas du tout, ni la mesure, ni les nuances. Il ne jouait pas « salonnard » comme on le joue parfois. C’est un compositeur classique dont il faut respecter la pensée musicale…"

à réécouter événement 2e édition des Musicales franco-russes de Toulouse du 10 mars au 3 avril 2020

Programmation musicale

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin : Forlane

Nikita Magaloff, piano

W.A Mozart

Sonate pour violon et piano n°28 en mi min K 304 : 1er mvt

Joseph Szigeti, violon

Nikita Magaloff, piano

Frédéric Chopin

Concerto n °2 en fa mineur op 21

Nikita Magaloff, piano

Orchestre symphonique de la radiodiffusion polonaise, di. Paul Kletzki

(Festival de Montreux 1968)

à réécouter émission Portraits de famille Nikita Magaloff (1)