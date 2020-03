Entretien avec Nikita Magaloff : Une archive de 1985 (1ère partie)

Premier extrait d'un entretien que Pierre Babin avait réalisé à Vevey, en juin 1985, au domicile de Nikita Magaloff. Le pianiste évoquait son enfance russe avant la révolution, l’exil, pour échapper au régime bolchevique et ses rencontres marquantes avec Prokofiev, Rachmaninov, Ravel...

Serge Prokofiev était un grand ami de ma famille, mon premier souvenir est de l’avoir vu jouer du piano

à réécouter événement 2e édition des Musicales franco-russes de Toulouse du 10 mars au 3 avril 2020

"La musique est entrée chez moi très tôt, sans que je m’en aperçoive... Consciemment, je me suis rendu compte de mon intérêt pour la musique à l’âge de 5 ans. J’apprenais le piano avec les mains, et non avec les notes, je regardais ma mère et tachais de l’imiter. Serge Prokofiev était un grand ami de ma famille, mon premier souvenir est de l’avoir vu jouer du piano... J’avais cinq ans en 1917 quand la révolution a commencé, la situation a empiré et es devenue dangereuse pour des familles nobles comme la nôtre. Nous avons dû envisager de quitter le pays. Je venais d’avoir sept ans quand ma mère a décidé de quitter le pays pour rejoindre la Finlande. Avec ma sœur et ma mère, nous avons fui en pleine nuit dans des traîneaux guidés par des Finlandais…"

Programmation musicale

Robert Schumann

Scènes d'enfants op 15 (extrait)

Clara Haskil, piano

Modeste Moussorgski

Boris Godounov : Mort de Boris

Fédor Chaliapine, basse

Orchestre non identifié

Frédéric Chopin

Valse n°6 en Ré bémol Maj Op. 64 n°1

Nikita Magaloff, piano

Serge Prokofiev

Concerto n°5 en sol majeur op 55

Nikita Magaloff, piano

Orchestre philharmonique de Berlin, dir.Gabriel Chmura

Serge Rachmaninov

Prélude en ut dièse mineur op. 3 n°2

Serge Rachmaninov, piano

Robert Schumann

Carnaval op 9

Nikita Magaloff, piano

Claude Debussy

Images, Livre I : Reflets dans l’eau

Nikita Magaloff, piano

à réécouter émission Portraits de famille Nikita Magaloff (1)