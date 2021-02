Entretien avec Mstislav Rostropovitch à l'occasion de ses 70 ans : Une archive de 1997

Au micro de Claude Samuel et Laetitia Le Guay, Mstislav Rostropovitch évoquait la vie musicale et artistique en Russie, et se remémorait des souvenirs, notamment de précieux moments passés auprès des compositeurs Serge Prokofiev et Dmitri Chostakovitch …

Mstislav Rostropovitch en 1987 , © Getty / Jean Pimentel/Kipa/Sygma