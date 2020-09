Entretien avec Margherita Wallmann : Une archive de 1964

"Je n’ai jamais voulu être metteure en scène d’opéra, j’ai été élue par les grands compositeurs et les grands chefs d’orchestre de notre temps, car ils ont pensé que j’avais du talent pour faire de la mise en scène…Le metteur en scène est un créateur, il commence son travail de un à trois ans avant que ne commencent les répétitions de l’opéra qu’il pense mettre en scène. On a besoin de beaucoup de temps pour visualiser cet opéra, on a besoin de se créer une vision intérieure et il faut tâcher de la mettre en harmonie avec le style de l’opéra. On se met d’accord avec un peintre, et on lui communique sa vision intérieure, alors peut commencer le travail pratique…"