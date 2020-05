Entretien avec Luciano Pavarotti : Une archive de 1984 (3ème partie)

3ème et dernier entretien avec le "ténor du siècle". Luciano Pavarotti se confiait au micro de Danièle Laruelle en décembre 1984 et évoquait ses rôles les plus difficiles, et les choix parfois courageux qu'il a dû faire pour mener sa brillante carrière !

Entretiens avec Luciano Pavarotti, prod. Danièle Laruelle (1984) , © Getty / GAB Archive / Contributeur