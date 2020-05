Entretien avec Luciano Pavarotti : Une archive de 1984 (1ère partie)

« C’était comme un combat, j’essayais de vivre une vie différente du point de vue artistique, c’était une sensation nouvelle d’être là avec l’orchestre, en face du chef, de voir les décors, les costumes, les amis, c’était différent de ce que j’imaginais, plus difficile. C’était très beau et le résultat était excellent, j’avais le sentiment que je vivais un morceau de la vie de Rodolfo sur scène, et j’espère avoir été capable de communiquer ça au public. C’est là que j’ai compris que je faisais ce pourquoi j’étais fait. »