Entretien avec Henri Tomasi : Une archive de 1969

Au micro de Marie Albe, le compositeur et chef d'orchestre Henri Tomasi évoquait la naissance de sa carrière de musicien, et le chemin qui l’a conduit à la direction d’orchestre et à la passion de la composition, qu'il a fait éclore dans une œuvre riche de plus de 120 opus…

Henri Tomasi en 1959 / Avec l'aimable autorisation de Claude Tomasi