Entretien avec Cathy Berberian : Une archive de 1969

"Je n’aime pas la division entre la prima donna et le public, mon rapport avec le public est plus relaxant, mes programmes de récital ne sont pas faits selon la tradition...Quand j'ai rencontré Luciano Berio, il a "tué" tous mes préjugés de cantatrice, il m’a apporté une curiosité artistique, et m'a introduit à une culture européenne, une façon de différente de penser et de voir les choses..."