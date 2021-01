"Emile Waldteufel, le roi de la valse française" : La retraite et l'oubli (5ème épisode)

Sous la forme d’un documentaire- fiction, Robert Arnaut et Alexandre Sorel mènent l’enquête et retracent la vie et la carrière d’Emile Waldteufel (1837-1915) . Comédiens, reportages, et musiques inédites font revivre la vie de ce compositeur qui fut le chef des grands bals de la IIIe République...

La valse à Mabille, 1870. Private Collection (Fine Art Images/Heritage Images) , © Getty / Guillaume Decalf