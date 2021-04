Duke Ellintgton, pianiste, avec Claude Carrière : Une archive de 2012 (2ème partie)

Suite de l'émission qu'Arnaud Merlin avait consacrée à Duke Ellington, avec Claude Carrière, homme de jazz et de radio, et grand spécialiste de Duke Ellington. Et en bonus, l'extrait d'un "Jazz Club" de Claude Carrière et Jean Delmas avec la chanteuse Blossom Dearie enregistré à Paris en 1983

Claude Carrière en 2013, avec l'aimable autorisation de Sophie Le Roux, © Sophie Le Roux