Duke Ellington, pianiste, avec Claude Carrière : Une archive de 2012 (1ère partie)

Invité d'Arnaud Merlin dans "Le matin des musiciens", le pianiste, producteur de radio et homme de jazz Claude Carrière nous raconte la carrière pianistique de Duke Ellington. Et devant le piano du studio 119, Claude Carrière décortique les trouvailles pianistiques du Duke !

Duke Ellington a passé sa vie derrière un piano avec son orchestre, mais il a très peu enregistré tout seul. Ce n’est qu’en 1953 qu’il accepte de faire un premier album solo... Il était l'un des plus grands pianistes de jazz, un des musiciens les plus inventifs, certainement car il était tous les soirs au piano en train de faire de la grande musique…

Claude Carrière

"Les auditeurs de France Musique connaissent bien Claude Carrière puisqu'il a œuvré sur cette antenne pendant plus de trente ans, de 1975 à 2008. On se souvient en particulier de sa série "Tout Duke", qui mit en lumière l'intégrale connue de l'œuvre ellingtonien entre la fin des années 70 et le début des années 80. Il était donc l'homme idéal pour parler de Duke Ellington, pianiste."

Arnaud Merlin

Programmation musicale

Duke Ellington (1899-1974)

Solitude

Duke Ellington, piano

Enr. 14 octobre 1957

Duke Ellington « Ellington Indigos »

Columbia 472364 2

Luckey Roberts (1887-1968)

Pork and Beans

Luckey Roberts, piano

Enr. 21 mai 1946

Document privé

James P. Johnson (1894-1955)

Carolina Shout

James P. Johnson, rouleau de piano

Enr. mai 1921 (NYC)

James P. Johnson « Carolina Shout »

Biograph BCD 105

Willie the Lion Smith (1893?-1973)

Echoes of Spring

Willie the Lion Smith, piano

Enr. 10 janvier 1939 (NYC)

« Piano Solo Legends »

Cristal Records CR 334

Duke Ellington (1899-1974)

Swing Session (Soda Fountain Rag)

Duke Ellington, piano

Enr. 8 mai 1937

Duke Ellington « At the piano »

Jazz Masters / Cabu 525

Duke Ellington (1899-1974)

Swampy River

Duke Ellington, piano

Enr. 1er octobre 1928 (NYC)

Duke Ellington « At the piano »

Jazz Masters / Cabu 525

Duke Ellington (1899-1974)

Fast and Furious (Lot o’ Fingers)

Duke Ellington and his orchestra

Duke Ellington, piano

Enr. 1932

Duke Ellington « The Complete RCA Victor Recordings (1927-1973) »

RCA 09026-63386-2

Duke Ellington (1899-1974)

Sophisticated Lady / In A Sentimental Mood

Duke Ellington, piano

Enr. 21 décembre 1936

Duke Ellington « At the piano »

Jazz Masters / Cabu 525

Duke Ellington (1899-1974)

Mr. J.B. Blues

Duke Ellington, piano

Jimmy Blanton, contrebasse

Enr. 1er octobre 1940 (NYC)

Duke Ellington « At the piano »

Jazz Masters / Cabu 525

Billy Strayhorn (1915-1967)

Take the « A » Train

Duke Ellington, piano

Enr. 30 juin 1952

Duke Ellington « Ellington Uptown »

CBS 460830 2

Billy Strayhorn (1915-1967)

Tonk

Duke Ellington, piano quatre mains

Billy Strayhorn, piano quatre mains

Enr. 1946

Duke Ellington « The Complete RCA Victor Recordings (1927-1973) »

RCA 09026-63386-2

Duke Ellington (1899-1974)

The Clothed Woman

Duke Ellington, piano

Enr. 30 décembre 1947 (NYC)

Duke Ellington « At the piano »

Jazz Masters / Cabu 525

Duke Ellington (1899-1974)

The New Piano Roll Blues

Red Rodney, trompette

Johnny Hodges, saxophone alto

Harry Carney, saxophone baryton

Duke Ellington, piano mandoline

Wendell Marshall, contrebasse

Max Roach, batterie

Enr. 21 septembre 1950 (NYC)

Duke Ellington « At the piano »

Jazz Masters / Cabu 525

Duke Ellington (1899-1974)

Melancholia

Duke Ellington, piano

Wendell Marshall, contrebasse

Enr. 13 avril 1953 (LA)

Duke Ellington « At the piano »

Jazz Masters / Cabu 525