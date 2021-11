"Double audition" (archive de 1974), "Yo Lo Vi" de Luis de Pablo (1930-2021)

"Double audition", une émission qui présentait l'avantage de faire écouter une oeuvre deux fois, avec des explications entre les deux auditions. Le 23 avril 1974, le compositeur espagnol Luis de Pablo, qui vient de nous quitter, expliquait les principes derrières "Yo Lo Vi" pour 12 voix mixtes.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Grâce à la magie de l’INA, nous allons réécouter aujourd’hui une émission du 23 avril 1974. Cette année-là, tous les mardis à 23h sur France Musique, le producteur et compositeur français Even de Tissot présentait l’émission “Double audition”. Cette émission présentait l’avantage d’être construite en trois temps : l’écoute d’une oeuvre sans explication, puis son analyse par le compositeur et les interprètes... avant une réécoute, l’oreille alors nourrie par les explications.

Ce soir du 23 avril 1974, l’oeuvre écoutée avait été composée 4 ans avant l’émission par le compositeur espagnol Luis de Pablo : “Yo Lo Vi” pour 12 voix mixtes.

Luis de Pablo est né en 1930 et nous a quittés le 10 octobre 2021, il faisait partie de la Generacion del 51, une génération de compositeurs espagnols qui avaient terminé leurs études en 51 et qui étaient bien décidés à sortir l’Espagne musicale de son isolement franquiste. Bonne écoute !