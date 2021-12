Archive ! "Documentaires musicaux" : Antoine Duhamel (1971)

15 mai 1971. Le micro est posé sur une table de bistrot. Autour de celui-ci : Louis Dandrel, Alain Durel et Antoine Duhamel. Une heure pour refaire le monde de la musique de film française.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Nous passons une petite heure dans un café, aujourd’hui. Le micro a été posé sur une petite table de bistrot un certain samedi 15 mai 1971. Autour de ce micro, les producteurs Louis Dandrel et Alain Durel captent les paroles du compositeur Antoine Duhamel à l’occasion de la production de son "Opéra des Oiseaux" à Lyon, d’après la comédie d’Aristophane.

Nous entendrons l’entretien mais également des extraits de répétitions, qui permettront de découvrir un peu plus qui est cet élève d’Olivier Messiaen et de René Leibowitz, ce compositeur de musiques de films tels que "Pierrot Le Fou", "Tintin et les Oranges Bleues", et de "Ridicule", pour Jean-Luc Godard, François Truffaut ou encore Bertrand Tavernier. Bonne écoute !