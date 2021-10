Dmitri Chostakovitch, le masque et l'âme - archive de 1994 (4/4)

Dernier épisode du "Feuilleton de France Musique" (prod. Raïssa Blankoff) consacré à Dmitri Chostakovitch. Dans ce dernier épisode, Chostakovitch, artiste laissé enfin en paix par le régime soviétique doit faire face à un nouveau défi : la mort.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique pour le dernier épisode du Feuilletonde France Musique en 4 épisodes consacré par Raïssa Blankoff à Dmitri Chostakovitch, diffusé en 1994, avec les voix des comédiens Jean Négroni et Jacqueline Taouss, ainsi qu’avec les témoignages d’Irina Chostakovitch et de Valentin Berlinsky.

Dans ce dernier épisode, Chostakovitch, artiste laissé enfin en paix par le régime soviétique doit faire face à un nouveau défi : la mort.

Programmation musicale (épisodes 3 & 4)

Dmitri Chostakovitch

De la poésie populaire juive, op. 79A

2. Une maman et une tante aux petits soins

Nina Dorliak, soprano

Zara Dolukhanova, mezzo-soprano

Dmitri Chostakovitch, piano

Le chant des forêts, op. 81

2. Couvrons la patrie de forêts

Choeur et Orchestre d'Etat de l'URSS, dir. Evgueni Mravinsky

La Chute de Berlin, op. 82

1. Introduction

Choeur et Orchestre d'Etat de l'URSS, dir. Aleksandr Gauk

Jean-Sébastien Bach

Le Clavier Bien Tempéré,

16e prélude en sol mineur (BWV 861)

Glenn Gould, piano

Dmitri Chostakovitch

24 préludes et fugues, op. 87

22e prélude en sol mineur

Tatiana Nikolayeva, piano

Symphonie n°10 en mi mineur, op. 93

2. Allegro

London Symphony Orchestra, dir. Maxime Chostakovitch

Serge Rachmaninov

3e concerto pour piano en ré mineur, op. 30

1. Allegro Ma Non Tanto

Harvey Van Cliburn, piano

Symphony of The Air, dir. Kirill Kondrachine

Dimitri Chostakovitch

3 valses pour flûte, clarinette et piano

1. Valse du Printemps

Ensemble Arpeggione

Symphonie n°11 en sol mineur op. 103

4. Allegro non troppo

Orchestre Philharmonique de Moscou, dir. Kirill Kondrachine

Dmitri Chostakovitch

Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur, op. 40

3. Largo

Yo-Yo Ma, violoncelle

Emanuel Ex, piano

5 Satires (Tableaux du Passé), op. 109

Galina Vichnevskaia, soprano

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Quatuor n°8 en ut mineur, op. 110

1. Largo

Quatuor Borodine

Sonate pour violoncelle et piano, en ré mineur, op. 40

4. Allegro

Yo-Yo Ma, violoncelle

Emanuel Ex, piano

Symphonie n°13 en si bémol mineur, op. 113, "Babi Yar"

1. Adagio

Orchestre Philharmonique de Moscou, dir. Kirill Kondrachine

7 romances sur des poèmes d'Alexandre Blok

5. La Tempête

Galina Vichnevskaia, soprano

Ulf Hoelscher, violon

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Vasso Devetzi, piano

Symphonie n°14 op. 135

4. Adagio

5. Allegretto

7. Adagio

Galina Vichnevskaia, soprano

Orchestre de Chambre de Moscou, dir. Rudolf Barshai

Quatuor n°15 en mi bémol mineur, op. 144

6. Epilogue

Quatuor Borodine

Suite sur des sonnets de Michelangelo Buonarroti, op. 145

11. Immortalité

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Aribert Reimann, piano