Dmitri Chostakovitch, le masque et l'âme - archive de 1994 (2/4)

Nous sommes en 1994 pour ce deuxième de quatre épisodes du "Feuilleton de France Musique" consacré au compositeur russe Dmitri Chostakovitch, avec les voix de Raïssa Blankoff (prod.), des comédiens Jean Négroni et Jacqueline Taouss, d'Irina Chostakovitch et de Valentin Berlinsky (quatuor Borodine).

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Aujourd’hui : 2e épisode du Feuilleton de France Musique consacré au compositeur russe Dmitri Chostakovitch par Raïssa Blankoff en 1994. Dans le premier épisode, Raïssa Blankoff, avec le concours des comédiens Jean Négroni et Jacqueline Taouss, et avec les témoignages d’Irina Chostakovitch et de Valentin Berlinsky, nous racontait l’enfance de ce génie de l’avant-garde.

Dans ce 2e épisode, Chostakovitch est aux prises avec la jalousie de Staline et, plus globalement, avec le parti communiste dont le mot d’ordre était : “la musique doit être compréhensible, c’est-à-dire monumentale et faussement classique.”

Programmation musicale

Dmitri Chostakovitch

Trio n°2 pour violon, violoncelle et piano en mi mineur, op. 67

3. Largo

Beaux Arts Trio

Anonyme Russe

Le Port de Vanino

Dmitri Chostakovitch

Extraits Lady Macbeth du District de Mtsensk, op. 29

Galina Vishnevskaya, Niccolai Gedda, Dimiter Petkov, Alexander Malta

Ambrosian Opera Chorus

London Philharmonic Orchestra, dir. Mstislav Rostropovitch

Symphonie n°5 en ré mineur, op. 47

1. Moderato 3. Largo 4. Allegro Non Troppo

New York Philharmonic, dir. Leonard Bernstein

Symphonie n°7 en do majeur, op. 60

1. Allegretto

London Symphony Orchestra, dir. Maxime Chostakovitch

Alexandrov Alexandre Vassilievitch

Hymne National de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Dmitri Chostakovitch

Symphonie n°9 en mi bémol majeur, op. 70

4. Largo

Orchestra Sinfonica della Rai di Milano, Sergiu Celibidache