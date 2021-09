Dmitri Chostakovitch, le masque et l'âme - archive de 1994 (1/4)

Nous sommes en 1994 pour ce premier de quatre épisodes du "Feuilleton de France Musique" consacré au compositeur russe Dmitri Chostakovitch, avec les voix de Raïssa Blankoff (prod.), des comédiens Jean Négroni et Jacqueline Taouss, d'Irina Chostakovitch et de Valentin Berlinsky (quatuor Borodine).

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Nous sommes en 1994 pour ce premier de quatre épisodes du Feuilleton de France Musique consacrés au compositeur russe Dimitri Chostakovitch. Vous entendrez les voix de Raïssa Blankoff, la productrice de ce feuilleton, ainsi que celles des comédiens Jean Négroni et Jacqueline Taouss qui liront les mémoires du compositeur, et enfin les témoignages d’Irina Chostakovitch, la troisième épouse du compositeur et de Valentin Berlinsky, le violoncelliste du quatuor Borodine.

Dans ce premier épisode : Chostakovitch, naissance d’un génie, liberté et avant-garde.

Programmation musicale

Dmitri Chostakovitch

Trio n°1 pour violon, violoncelle et piano, en sol mineur, op. 8

Andante Allegro

Chung Trio

Alexandre Glazounov

Concerto pour violon et orchestre en la mineur, op. 82

2. Cadenza

Oscar Shumsky, violon

Royal Scottish National Orchestra, dir. Neeme Järvi

Dmitri Chostakovitch

Trois Danses Fantastiques, op. 5

Dmitri Chostakovitch, piano

Dmitri Chostakovitch, piano Suite pour deux pianos, op. 6

2. Danse Fantastique Seta Tanyel, Jeremy Brown, pianos

La Nouvelle Babylone, op. 18

5. "Paris existait depuis des siècles"

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin, dir. Judd James

Symphonie n°1 en fa mineur, op. 10

1. Allegretto allegro non troppo

NBC Symphony Orchestra, dir. Arturo Toscanini

Alban Berg

Wozzeck, op. 7

"Du, Der Platz Ist Verflucht"

Franz Grundheber

Philip Langridge

Wiener Philharmoniker, dir. Claudio Abbado

Dmitri Chostakovitch