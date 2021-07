Discothèques privées, avec Edmonde Charles-Roux : Une archive de 1991

5ème volet de la série d'émissions que Daniel Schick avait consacrée à Edmonde Charles-Roux et la musique. L'écrivaine nous raconte "son" Festival d'Aix en Provence, qu'elle a vu naître et dont elle fut l'un des plus ferventes ambassadrices...

Portrait d'Edmonde Charles Roux en 1990, © Getty / Frederic Reglain/Gamma-Rapho