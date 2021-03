Dario Moreno, du mythe à la réalité : Une archive de 1986

Portrait du chanteur Dario Moreno (1921-1968) émaillé de nombreux extraits de ses chansons et de témoignages de ceux qui l’ont connu. Parmi ces témoins, Jean-Michel Boris, directeur de l'Olympia, son agent, Eddy Marouani, et la comédienne et chanteuse Odette Laure…

Dario Moreno , © Radio France / Fontana