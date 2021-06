Dans le jardin de Jean-Louis Florentz : Une archive de 1996

Le compositeur Jean-Louis Florentz se confiait à Violaine Anger et nous parlait de la richesse de ses voyages, à l’écoute de la beauté du monde et de la nature, et de son cheminement créateur vers la composition de ses œuvres …

Portrait de Jean-Louis Florentz / Avec l'aimable autorisation de Renée Mayot pour l'Association Jean-Louis Florentz