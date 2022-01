Archives ! 1972 - Concerts de l'Orchestre Lyrique de l'ORTF & Orchestre Philharmonique de l'ORTF

Deux archives dans cette émission : un concert d'airs de Massenet, Puccini, Purcell, Lalo, Berlioz et Moussorgski, puis la création du concerto pour basson de Marc Vaubourgoin

Orchestre Lyrique de l’ORTF : airs d’opéras - musiques de Massenet, Puccini, Purcell, Lalo, Berlioz, Moussorgski, dir. Robert Benedetti - avec Franciskos Voutsinos, Michèle Besse, Geneviève Macaux, Denise Monteil, Paulos Raptis

Orchestre Philharmonique de l’ORTF : création du concerto pour basson de Marc Vaubourgoin (avec Maurice Allard au basson)

Bienvenue dans les Trésors de France Musique… et bienvenue en 1972 ! L’histoire musicale de la Radio n’est pas nécessairement des plus simples à suivre avant d’arriver à aujourd’hui, c’est-à-dire : Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, le Choeur de Radio France et la Maîtrise de Radio France. Tout au long du XXe siècle, les ensembles sont baptisés, rebaptisés, dissous, réunis, explosés, etc.

En 1972 existait encore l’Orchestre Lyrique de l’ORTF, dédié à l'interprétation de musiques plus légères… avant de voir ses occupants reversés au nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France lors de sa dissolution en 1975.

Le jeudi 31 août 1972, ..

.. les auditeurs de France Musique avaient pu profiter d’un concert d’air d’opéras autour de l’amour et de la mort, avec des extraits de musique de Jules Massenet, Modest Moussorgski, Giacomo Puccini, Charles Gounod et Henry Purcell, sous la direction de Robert Benedetti.

L’air des bijoux - “ah ! je ris de me voir si belle”, air de marguerite tiré du Faust de Gounod, par la soprano Michèle Besse. “De tous côtés”, l’air de Margared tiré du Roi d’Ys d’Edouard Lalo par Geneviève Macaux C’est Denise Monteil que nous allons entendre à présent dans la musique d’Hector Berlioz : “Je vais mourir”, Les Troyens, air de Didon, acte IV. C’est au tour de la basse Franciskos Voutsinos de monter sur scène. Il chante le rôle de Philippe II, dans le Don Carlos de Giuseppe Verdi : "Ella giammai m'amò", tiré de l’acte IV. Le roi Philippe II d’Espagne n’arrive pas à dormir : et si sa promise, la princesse française, qui aurait l’âge de sa petite fille, ne l’aimait pas ? Ce sera suivi tout de suite après par l’air de Charlotte “Va, laisse couler mes larmes”, dans le Werther de Jules Massenet, par Denise Monteil.” Nous allons rester dans cette tonalité tragique avec la mort de Boris Godounov, par Franciskos Voutsinos. Musique de Modest Moussorgski. Giacomo Puccini maintenant, La Bohème, l’air de Mimi, par Michèle Besse. Une interprétation particulièrement "lyrique" de la musique de Purcell : c’est la mezzo-soprano Geneviève Macaux qui chantera l’air de Didon “When I am Laid” tiré de Didon et Enée. Un répertoire qui va (quand même) mieux à cet orchestre : la musique d’Umberto Giordano, avec un extrait de son opéra Fédora, l’air de Loris, par le ténor Paulos Raptis.



Le mardi 24 octobre 1972

...avec l’Orchestre Philharmonique de l’ORTF. Le voici au studio 104 avec de la musique de 1972 : il s’agit de la création du concerto pour basson de Marc Vaubourgoin. Au basson : Maurice Allard, et à la direction Georges Tzipine. En un mot : Marc Vaubourgoin, qui est né en 1907, était un élève de Paul Dukas, et ce concerto est extrêmement bien écrit.