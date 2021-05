Concert en hommage à Henri Dutilleux pour son 70ème anniversaire (Extrait) : Une archive de 1986

Le pianiste Christian Ivaldi, la claveciniste Huguette Dreyfus, le hautboïste Maurice Bourgue, le percussionniste Sylvio Gualda, et le quatuor Via Nova étaient réunis au Théâtre des Champs Elysées pour célébrer le 70 ème anniversaire du compositeur Henri Dutilleux...

Rostropovitch et Myriam Soumagnac ont droit à toute notre reconnaissance, car c'est à leur initiative que vient d'avoir lieu, au théâtre des Champs-Élysées, un fort beau concert en l'honneur d’Henri Dutilleux, qui naissait le 22 janvier 1916.

Ce fut une suite de moments d'une étrange et parfaite intensité, un enchaînement d'instants de poésie à l'état pur

qu'il s'agisse de la "Sonate pour violoncelle et piano" de Debussy ou du quatuor à cordes "Ainsi la nuit" de Dutilleux, ou des "Trois Strophes sur le nom de Sacher" composées par Dutilleux il y a dix ans. Mais une œuvre toute récente, "For Aldeburg 85", donnée en première audition française, nous a fait prendre plus conscience de la spécificité du génie de Dutilleux. Maurice Bourgue, Huguette Dreyfus et Sylvio Gualda nous ont emmenés jusqu'aux limites de notre musique occidentale, jusqu’à ce qu'on pourrait appeler ce « limen », au-delà duquel tout n’est que barbarie. Des instruments classiques, hautbois, clavecin et percussion, mais cinq minutes pendant lesquelles le ciel se déchire pour nous laisser prendre la mesure d'un avenir fabuleux. Bon anniversaire, Henri Dutilleux !

Pierre-Petit,Le Figaro24 janvier 1986

Programme

Henri Dutilleux

Trois Préludes : I. D’ombre et de silence II. Sur un même accord

Christian Ivaldi, piano

Claude Debussy

Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur : prologue, sérénade, final

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Christian Ivaldi, piano

Henri Dutilleux

Trois strophes sur le nom de Sacher pour violoncelle solo

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Henri Dutilleux

For Aldeburgh 85 pour hautbois, clavecin et percussions

Maurice Bourgue, hautbois

Huguette Dreyfus, clavecin

Sylvio Gualda, percussions

(Première audition française)

Henri Dutilleux

Quatuor à cordes "Ainsi la nuit"

Quatuor Via Nova

Jean Mouillère, premier violon

Jean-Pierre Sabouret, deuxième violon

Claude Naveau, alto

Jean-Marie Gamard, violoncelle