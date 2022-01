Concert-débat : les musiques du Chemin de Compostelle (prod. Louis Dandrel, Alain Durel)

Nous commençons notre semaine "1972 : la radio musicale il y a 50 ans" avec un concert-débat : la musique médiévale expliquée au public, grâce à l'ensemble Ars Antiqua qui parcourt depuis une scène au Creusot le chemin musical de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était le 14 mars 1972.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique… et bienvenue en 1972 ! En France, le Président de la République est Georges Pompidou, Eddy Merckx remporte le Tour de France, la Peugeot 104 foule le bitume pour la première fois, et les cinéphiles ont eu la chance d’aller voir L’Inspecteur Harry, Orange Mécanique, Le Parrain, César et Rosalie, Le Grand Blond avec une chaussure noire ou encore Le Charme Discret de la Bourgeoisie… la même année !

Quant à la radio : le mardi 14 mars 1972, les équipes techniques de France Musique avaient posé leurs micros en Bourgogne, dans la commune du Creusot, pour un concert-débat produit par Louis Dandrel et Alain Durel. Ils avaient invité pour l’occasion l’ensemble Ars Antiqua de Paris à venir retracer musicalement le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec des œuvres de Guillaume Dufay, Luis de Narvaez, de Johannes Ciconia ou encore de Diego Ortiz.

En 1972, le travail sur la musique ancienne était plus que très bien entamé, très scientifique, très “correct” (si nous pouvons utiliser ce terme en musique), même si nous sommes dix ans avant la fondation de l’ensemble Organum de Marcel Pérès par exemple…

Néanmoins, nous allons entendre un son que nous avons peut-être un peu perdu l’habitude d’entendre pour le répertoire des XIVe et XVe siècle. Mais ça tombe bien puisqu’à l’entracte, nous allons pouvoir entendre le public poser des questions historiques, musicologiques et organologiques aux membres de l’ensemble ! Bonne écoute !