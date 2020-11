Concert de musique américaine, avec l'Orchestre national de France : Une archive de 1990

Le 20 décembre 1990, l'Orchestre national de France, placé sous la baguette de David Zinman, donnait un concert de musique américaine. Au programme : "Three Places in New-England", de Charles Ives, "West Side Story", de Leonard Bernstein, et "Un Américain à Paris", de George Gershwin.

David Zinman à Carnegie Hall en 2004, © Getty / Hiroyuki Ito