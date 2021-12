Archive ! Concert de l'Ensemble vocal The King's Singers (Maison de la Radio, 1976)

Un air de fête dans cette archive de 1976 : les King's Singers chantent un programme de musique anglaise et française de la Renaissance... sans s'empêcher des petits détours du côté de Glenn Miller, Francis Poulenc et Randy Newman. Joyeux Noël !

Programmation musicale

Thomas Tallis THE LAMENTATIONS OF JEREMIAH THE PROPHET

Thomas Morley

NOW IS THE MONTH OF MAYING

John Farmer

FAIR PHYLLIS I SAW SITTING ALL ALONE

Thomas Weelkes

COME SIRRAH JACK HO

John Bennnett

WEEP O MINE EYES

William Byrd

THIS SWEET AND MERRY MONTH OF MAY

Paul Patterson

TIME PIECE

Francis Poulenc 4 PETITES PRIERES DE SAINT FRANCOIS D ASSISE FP 142

N°1 SALUT DAME SAINTE

N°2 TOUT PUISSANT TRES SAINT

N°3 SEIGNEUR JE VOUS EN PRIE

N°4 O MES TRES CHERS FRERES

Clemens Non Papa

LA BELLE MARGUERITE

Claude Lejeune

UN GENTIL AMOUREUX

Pierre Passereau

IL EST BEL ET BON

Anonyme

MON CUER EN VOUS

Clément Janequin

AU JOLY JEU

Glenn Miller

IN THE MOOD

Randy Newman

DAYTON OHIO

Albert Hammond/Mike Hazlwood

I'M A TRAIN

Harry Warren/Al Dubin

I ONLY HAVE EYES FOR YOU

John Parry

DECK THE HALLS WITH BOUGHS OF HOLLY

Neil Young AFTER THE GOLD RUSH

THE KING S SINGERS (PERRIN NIGEL / HUME ALASTAIR / THOMPSON ALASTAIR / HOLT ANTHONY / CARRINGTON SIMON / KAY BRIAN)