Concert d'archives Pascal Dusapin : "Tre Scalini", "Khôra", "Morning in Long Island"

Au programme : Trois œuvres orchestrales de Pascal Dusapin le jour de leur création interprétées par l’Orchestre national de France et l’Orchestre philharmonique de Radio France : "Tre scalini", en 1983 et "Khôra" en 1995 et "Morning in Long Island" en 2011...

"Morning in Long Island" est une pièce de près de 35 minutes qui commence dans un abandon et une solitude extrêmes, pour finir endiablée dans et par une danse swinguée assez extravagante."

Hier matin était la première répétition avec Myung-Whun Chung de ma nouvelle pièce pour orchestre qui porte le titre de Morning in Long Island. C’était un moment plutôt rare pour moi car j’étais très inquiet. En général, je ne le suis jamais (ou alors je ne le sais pas…). Pour tout vous dire (comme disent les enfants…), je n’ai jamais peur. Je fais le vide, j’ouvre les oreilles et j’attends que ça sonne. La musique vient à moi doucement, je sais toujours ce que je veux et j’aime beaucoup parler aux musiciens. Je suis un compositeur plutôt aimable avec les orchestres. De plus, Chung l’est réellement et c’est très agréable de travailler avec lui car il laisse toute la place au compositeur. J’avais déjà expérimenté cela en décembre dernier lorsqu’il avait joué Reverso à Paris puis Moscou. Mais hier matin, pour ce Morning-là, les choses étaient un peu différentes. Je me préoccupais non pas de la façon dont cela allait sonner (je commence à connaître cette affaire…), mais plutôt d’éprouver ce qui relevait de la forme du temps. Morning in Long Island est une pièce de près de 35 minutes qui commence dans un abandon et une solitude extrêmes, pour finir endiablée dans et par une danse swinguée assez extravagante.

Extraits du livre Imaginer la composition musicale : Correspondance et entretiens (2010-2016) – Pascal Dusapin et Maxime McKinley (Presses Universitaires du Septentrion 2017)

Programmation musicale

Pascal Dusapin

Trescalini

Orchestre national de France, dir. Zdeněk Mácal

27 avril 1983 Paris, Théâtre des Champs Elysées

Pascal Dusapin

Khôra

Orchestre National de France, dir. Charles Dutoit

18 février 1995 Paris, Studio 104, Maison de la radio

Pascal Dusapin

Morning in Long Island, Concert n°1 pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Myung-Whun Chung

24 juin 2011 Paris, Salle Pleyel