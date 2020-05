Concert d'archives Michel Legrand en 1990 et 1992

En 1990, dans les studios de France Musique, Michel Legrand rendait un hommage musical à son ami et complice Jacques Demy, et chantait quelques-unes de leurs plus belles chansons. Puis l'on retrouve le musicien avec son Quintet sur la scène du Théâtre de Boulogne-Billancourt, en 1992.

Michel Legrand en 1994 , © Getty / Gilles Bassignac/Gamma-Rapho