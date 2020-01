Concert d'archives Michel legrand en 1990 et 1992

En 1990, dans les studios de France Musique, Michel Legrand rendait un hommage musical à son ami et complice Jacques Demy, et chantait quelques-unes de leurs plus belles chansons. Puis l'on retrouve le musicien avec son Quintet sur la scène du Théâtre de Boulogne-Billancourt, en 1992.

J'ai fait chanter les couleurs de Jacques Demy, il a coloré mes musiques !

Michel legrand

Programmation musicale

Jacques Demy / Michel Legrand

B.O Les Demoiselles de Rochefort :

Chantez la vie

La chanson de Maxence

La chanson d’Andie

B.O Peau d’âne :

Amour, amour

La chanson du prince

Michel Legrand, piano et chant

Six et demie, prod. Alain Lacombe, 5 novembre 1990 (extrait)

Michel Legrand

La Valse des Lilas

You must believe in spring

What are youdoing the rest of your life

Un Eté 42

Les moulins de mon cœur

Michel Legrand, piano et chant

Jean-Loup Longnon, trompette

Denis Leloup, trombone

Marc-Michel Le Bevillon, contrebasse

André Ceccarelli, batterie

Concert Michel Legrand Quintet, Théâtre de Boulogne-Billancourt, 5 mai 1992 (extrait)