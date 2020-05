Concert d'archive : Jean-Pierre Rampal, Mstislav Rostropovitch, Isaac Stern (Salle Pleyel, 1982)

Le 2 octobre 1982, Salle Pleyel, le flûtiste Jean-Pierre Rampal célébrait en musique son 60 ème anniversaire avec l'Orchestre national de France et ses amis, Mstislav Rostropovitch et Isaac Stern. Au programme, un extrait de ce concert d’archive : Bodin de Boismortier, Telemann, Mozart et Brahms.

Concert d’archive : Jean-Pierre Rampal fête son 60ème anniversaire salle Pleyel le 2 octobre 1982 avec l’ONF, Mstislav Rostropovitch et Isaac Stern, © Getty / Alain MINGAM/Gamma-Rapho