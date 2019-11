Concert d'archive Alfred Deller, Salle Gaveau 1977

" Les grandes œuvres de Dowland, Purcell ou Monteverdi sont pleines d'intensité et de passion, tout à fait contrôlées mais intenses. J'essaie d'inciter les chanteurs à s'engager physiquement dans la musique. " Alfred Deller dans Le Monde de la musique, juillet 1978

Programmation musicale

Thomas Campion

Shall I Come sweet love to thee

John Dowland

Flow not so fast yefountains

Fine knacks for ladies

Anonyme du XVIe siècle

Have youseen but a white lilygrow?

Robert Johnson

Care-charmingsleep

Giovanni Palestrina

Ave Verum

Claudio Monteverdi

Currite Populi

Alessandro Grandi

O quam tu pulchra es

Claudio Monteverdi

Salve Regina

Georg Friedrich Haendel

Tisheav'n's all-rulingpow'r

But hark ! the heav'nlysphereturns round

Hence, Iris, henceaway

Henry Purcell

If music be the food of love

SincefrommydearAstrea'ssight

Music for a while

Beauty thouscene of love

Alfred Deller, contre-ténor Harold Lester, clavecin

(18 février 1977 Salle Gaveau, Paris)