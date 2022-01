Archive ! Jacques Drillon à propos de Glenn Gould (prod. Claude Maupomé, 1983, 2/2)

Deuxième partie de notre hommage à Jacques Drillon : il nous parlait de Glenn Gould le 20 mars 1983 au micro de Claude Maupomé.

Il s’agit aujourd’hui de la deuxième partie de l’émission “Comment l’entendez vous” du 20 mars 1983. Claude Maupomé avait décidé de faire écouter Glenn Gould à Jacques Drillon, qui nous a quittés en 2021. Dans la première partie, il avait fait montre d’une rare force de réflexion, d’élocution et surtout du débit magistral de la personne qui maîtrise son sujet : le toucher, le tempo, du blanc entre les notes, le piqué, le legato… avec un charisme sans appel qui a laissé Claude Maupomé, d’habitude si taquine et en totale maîtrise de son invité, ici un peu pantoise, à la merci de son chemin de réflexion parfaitement balisé et conduit.

Ils parlent tous les deux dans cet épisode, sur le mode de la conversation, de l’artiste lui-même, Glenn Gould, et de son penchant pour la dissimulation personnelle, l’effacement et l’inaccessibilité. Bonne écoute !