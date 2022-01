Archive ! Jacques Drillon à propos de Glenn Gould (prod. Claude Maupomé, 1983, 1/2)

Jacques Drillon parle de Glenn Gould avec Claude Maupomé le 20 mars 1983...

Glenn Gould entendu par Jacques Drillon dans notre émission aujourd’hui. Nous sommes en 1983, Claude Maupomé, la reine des entretiens sur France Musique de 75 à 90, avait fait venir Jacques Drillon pour deux heures de “Comment l’entendez-vous ?” autour des interprétations au piano par Glenn Gould. Jacques Drillon, qui nous a quittés en 2021, avait son mot à dire sur tout : il était docteur en linguistique, il a enseigné la musique, qu’il pratiquait en tant que chanteur, il est passé par le cinéma, il est devenu producteur à France Musique, il a enseigné l'acoustique au Conservatoire National Supérieur des Arts et Métiers, il a officié au Monde de la Musique, au Nouvel Observateur, il a dirigé des disques pour Harmonia Mundi, et a composé des transcriptions de la musique de Bach. Et si je m’arrête là, ce n’est que parce qu’il est grand temps de l’écouter nous parler de Glenn Gould en 1983. Bonne écoute !