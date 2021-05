"Comme de bien entendu", avec Jean-Claude Carrière : Une archive de 1998

Invité de Pierre Bouteiller, l’écrivain, scénariste, parolier et dramaturge, Jean-Claude Carrière commente un programme musical qu’il a choisi éclectique : De Guillaume Dufay à Bobby Lapointe en passant par Maurice Ravel, Heitor Villa-Lobos, Duke Ellington et de la musique traditionnelle indienne...

A 25, 30 ans, en voyageant, j’ai commencé à écouter ce que j’aime bien appeler des musiques directes : Les musiciens s’assoient en face de vous, et cherchent, entre eux et vous, un chemin dans l’air, un souffle qui va faire des zigzags, des courbes et des virages avant de vous atteindre, et qui n’aura besoin ni d’un micro, ni d’un haut-parleur pour vous toucher directement et physiquement.

à réécouter AUDIO 1h 29mn émission Musique émoi Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste, dramaturge

à réécouter AUDIO 1h 54mn émission Allegretto Hommage en musique à Jean-Claude Carrière

à réécouter AUDIO 58 min émission Ciné Tempo Louis Malle en mémoire

Programmation musicale

Générique :

Georges van Parys

Comme de bien entendu

Michel Simon, chant

Bobby Lapointe

Le poisson fa

Guillaume Dufay

Navré je sui d’un dartpenetraitif

Martyn Hill, ténor

Early Music Consort David Munrow

Traditionnel Azebaïdjan

MuGamChargâh (Extrait)

Alim Qasimov, vocal

Malik Mansurov, târ

Elkhan Mansurov, kemânche

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte

Samson François, piano

G.Delerue / L.Malle /J-C. Carrière

BO du film Viva maria ! (Réal. Louis Malle 1965)

Ah les petites femmes de Paris

Jeanne Moreau, chant

Brigitte Bardot, chant

Heitor Villa-Lobos

Etude n°12

Julian Bream, guitare

Williams / Mills

Echoes of the jungle

Cootie Williams, trompette

Duke Ellington et son orchestre

Léo Ferré

Jolie Môme

Juliette Gréco, chant

Anonyme

Puer natus est : Introit

Moines De L'abbaye Saint-Pierre De Solesmes, dir. Dom Jean Claire

Traditionnel Inde

Raga rageshri

Ravi Shankar, sitar

Kanall Dutta, tabla

Nodu Mullick, tambura

Harihar Rao, tambura

Udshank Bud, flute

Dennis Budimir, guitare acoustique

Gary Peacock, contrebasse

Charles Trenet

La Folle complainte